Continua il progetto che lega la scuola con il mondo dello sport, dove i protagonisti sono gli allievi che hanno modo di chiacchierare con i loro idoli calcistici

“A scuola da campioni”: continua l’iniziativa messa in campo dalla IV Commissione Consiliare del Comune di Crotone in collaborazione con la società rossoblù, che incontra le scuole cittadine. Questa mattina Andrea Barberis, Bruno Martella, Adrian Stoian e Aniello Viscovo, hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo di Papanice, accolti dal dirigente scolastico Franco Rizzuti.

Gli studenti hanno avuto modo di fare una chiacchierata con i loro beniamini, trattando anche tematiche di un certo spessore come il bullismo e la sportività. Durante l’incontro sono intervenuti i componenti della commissione Alberto Laratta e Mario Megna, i quali hanno sottolineato la grande sensibilità dei giocatori e della società nel sostenere queste iniziative, e allo stesso tempo evidenziato il valore che la presenza del Crotone calcio in Serie A assume non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. Entusiasmo e sorrisi per i bambini che hanno accolto con cori da stadio gli squali e hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino i loro campioni, farsi selfie e far firmare autografi. Tante anche le curiosità che i piccoli studenti hanno avuto modo di chiedere ai loro idoli: un appuntamento importante per dire ancora una volta quanto sia importante trasmettere i veri valori dello sport.