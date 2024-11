La domenica calcistica calabrese raccontata nel programma televisivo ‘A tutto campo’ ideato da Maurizio Insardà e condotto da Alessio Bompasso. L’appuntamento è alle 15 su LaC, canale 19 del digitale terrestre

Torna oggi su LaC l’appuntamento settimanale con ‘A tutto campo’, il programma sportivo ideato da Maurizio Insardà e condotto da Alessio Bompasso.



Ospiti in studio: Nunzio Zavettieri, allenatore Juve Stabia, Avv. Renato Vitetta, ex Console Onorario della Svizzera in calabria - Agente Fifa e cugino di Gianni Infantino Presidente Fifa, Silvio Zizza opinionista. Dopo la presentazione degli ospiti, l'editoriale dell'ideatore del programma che in 60 secondi racconterà la domenica calcistica delle calabresi.



In collegamento telefonico Marco Civoli, Vice direttore Rai Sport e Eugenio Guarascio, Presidente Cosenza calcio.



Alle 15.00 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it