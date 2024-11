Lo stadio 'Luigi Razza' sta ospitando il progetto giovanile promosso e sponsorizzato dalla società rossonera in tutto il Mondo. Protagonisti assoluti una settantina di ragazzi, nati tra il 1999 e il 2008

VIBO VALENTIA - Lo sport non va mai in vacanza e lo stadio “Luigi Razza” resta il cuore pulsante calcistico di Vibo Valentia e non solo. E già perché in questi giorni l’impianto vibonese sta ospitando un grande evento, unico nel Sud Italia, il Milan Junior Camp, il progetto giovanile promosso e sponsorizzato dalla società rossonera in tutto il Mondo. Protagonisti assoluti una settantina di ragazzi, nati tra il 1999 e il 2008 appartenenti a cinque diverse categorie (Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici). I migliori due per ogni categoria saranno selezionati per partecipare al Milan Junior Camp Day, un evento speciale che radunerà i ragazzi da tutto il mondo per un week end da trascorrere al centro sportivo Vismara, cuore pulsante del settore giovanile rossonero. L’evento in salsa vibonese ha fatto registrare il tutto esaurito. Chiuse con diversi giorni d’anticipo le iscrizioni. I ragazzi che stanno partecipando alla “cinque giorni” milanista arrivano da ogni angolo della Calabria e da diverse regioni del Mezzogiorno d’Italia. Una grande vetrina per la scuola calcio Milan della città e della provincia diretta da Carlo Lico.