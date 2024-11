Tre allenatori diversi non sono serviti a far cambiare rotta in casa Ascoli: Viali, Castori e Carrera. La zona retrocessione nel campionato di Serie B per i marchigiani è ormai una costante e, a sette giornate dalla fine, i punti sono 31. Una situazione non proprio prospettabile a inizio stagione e se i bianconeri non riuscissero a trovare risultati in questo rush finale sarà Lega Pro. Il presidente Massimo Pulcinelli, in una conferenza stampa ha fatto un parallelo con il Catanzaro paragonando gli investimenti, solo che la compagine calabrese del patron Floriano Noto, orbita in posizioni d’alta classifica del campionato di Serie B (al momento quinto posto in solitaria).

«Probabilmente abbiamo fatto degli errori in fase di calcio mercato estivo - ha detto Pulcinelli -, per spese siamo la quattordicesima squadra, abbiamo speso soltanto 250 mila euro in meno del Catanzaro. Solo che loro pagano un allenatore noi ne paghiamo 3, a conti fatti ho speso più del Catanzaro. Evidentemente la differenza sta in chi ha scelto i calciatori».