Il progetto di sviluppo del settore giovanile della società giallorossa è stato sposato da più realtà calcistiche locali

Sta prendendo sempre più "forma" l'Academy Catanzaro, il progetto di sviluppo del settore giovanile della società giallorossa sposato da moltissime realtà calcistiche locali. Dopo la fase delle affiliazioni - che comunque resta sempre aperta - è cominciata quella della formazione.

Nella sede di via Gioacchino da Fiore si sono ritrovati i tecnici delle società sportive affiliate che hanno avuto modo di ascoltare le indicazioni su alcune tecniche di allenamento direttamente dalla voce di mister Davide Dionigi, dal suo "secondo", Ezio Forziati, e dal match analyst Hiroshi Komatsuzaki. Ad introdurre l'incontro il responsabile della gestione tecnica del settore giovanile Carmelo Moro che, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di questi appuntamenti: «Il rapporto tra lo staff tecnico della nostra prima squadra e le realtà dilettantistiche affiliate - ha detto - non può che costituire un momento di crescita per tutto il movimento calcistico del nostro territorio».

Pensiero condiviso da Franco Modestia, responsabile delle affiliazioni e dal responsabile della gestione aziendale del settore giovanile del Catanzaro, Frank Santacroce. Quest'ultimo ha espresso soddisfazione per come l'idea alla base dell'Academy «sia stata ben compresa dalle tante realtà calcistiche che operano nel Catanzarese e non solo: stiamo lavorando al progetto da qualche mese ma c'è già tanto entusiasmo perché si è capito che questa può essere la strada migliore per fare il bene dei nostri ragazzi che amano il calcio e che, un giorno, sperano di poter diventare dei professionisti».