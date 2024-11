Prosegue il torneo regionale suddiviso in quattro gironi. Nelle estremità calabresi, le due corazzate cercano un allungo in classifica, ma occhio anche alla voglia di rivalsa di tante altre squadre costruite per vincere ma che hanno avuto un inizio un po’ zoppicante

Il campionato di Prima categoria sembra una grande giostra che, settimana dopo settimana, fa divertire, arrabbiare o riflettere i tanti tifosi in giro per la Calabria. Tante piazze sono in questa sorta di limbo del terzo torneo regionale, l’obiettivo è di rialzare quanto prima la testa. Per farlo, occorrerà aumentare, in molti casi, il proprio ritmo di marcia in un campionato di grande intensità.

Girone A

Parlando di attacchi e di difese, l’Acri ha dimostrato di avere un passo ben diverso. Segna tantissimo e concede anche qualcosa, ma le sei vittorie già maturate sono il segnale di una squadra destinata a durare. La trasferta a San Lucido questo pomeriggio sarà un test importante, contro un team che sa sfruttare il fattore casa. Conta su ciò… nonostante giochi a Montalto, la Kratos Bisignano che affronterà il Corigliano: sfida tra team con ottime individualità, il gruppo cratense ha sinora collezionato cinque vittorie e un solo gol subito. Diamante-Luzzese sarà la sfida tra compagini che punteranno a una stagione tranquilla, così come San Marco e Fuscaldo, guardando già alle gare di domenica, dove spicca Real Trebisacce-Themesen. Tra le squadre in salute, Roggiano vorrà mantenersi in zona playoff, cercando punti a Spezzano, curiosità invece per un match salvezza come Mirto-Geppino Netti. I locali, nello scorso turno, non si sono presentati a Luzzi (0-3 a tavolino e un punto di penalità in classifica): giocheranno o rinunceranno domani?

Girone B

Una sfida prevista per questo pomeriggio, il Real Cosenza in buona forma affronterà in casa il San Fili. Occhio alla fame di rivalsa del Rocca di Neto, passando già ai match di domenica. Dopo lo 0-3 contro la Silana (di riposo), la compagine biancazzurra vorrà tornare alla vittoria contro la Garibaldina, mentre anche il Marca cercherà di difendere la testa della classifica nella trasferta contro il San Mango. La prima di mister Malvasi nella Brutium Cosenza sarà in casa contro lo Scandale, mentre Cirò Marina e Cus – nelle trasferte di San Mauro e Cutro – cercheranno i tre punti per alimentare le loro speranze in zona playoff. Immersa direttamente nella parte più calda della classifica invece la contesa tra Decollatura e Stelle Azzurre Silana.

Girone C

Anche in questo gruppo centrale, ci sarà una sola sfida odierna ad aprire la settima giornata e sarà anche di buon livello tra Promosport e Pizzo. I padroni di casa cercheranno di mantenere la vetta così come Soverato, impegnato domani contro un Mileto aggrappato alla zona playoff. Rinviata Pino Donato Taverna-Montepaone per la scomparsa del giovane Mattia Scumaci, che sarà onorato in tutti gli altri campi dei dilettanti con un minuto di raccoglimento.

Tornando al calcio giocato, da valutare l’andamento di squadre come Real Fabriziese e Bivongi Pazzano, che avranno due trasferte dove cercare punti importanti per mantenersi nella prima parte della classifica contro Sersalese e Rosarnese. Altro genere di emozioni arriveranno da Prasar-Sant’Onofrio e Palermiti-Laureana: saranno due confronti con punti pesanti per uscire dal pantano della zona retrocessione.

Girone D

I recuperi hanno dato il via alla volata del Polistena che in anticipo, ma sul neutro di Cittanova, affronterà il Gebbione. Altri due match al sabato, con umori contrastanti come in San Gaetano-Bagnarese e Taurianova-Lazzaro, mentre domenica il Catona sarà chiamato a difendere la seconda piazza sul campo del Siderno 1911. Altri quattro incontri nel giorno di festa, svariati i temi in ballo. Rizziconi-Città di Siderno è una contesa che profuma di alta classifica, di tutt’altro genere invece Roccella-Ardore. A chiudere gli incontri che potrebbero rilanciare la stagione tra Gallinese e Bovese, nonché Campese-Gallina.