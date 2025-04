Brividi e capovolgimenti di fronte anche nella ventinovesima e penultima giornata del campionato di Promozione B che, peraltro, non ha ancora dato la matematica vittoria del campionato. Il Gioiosa Ionica rovina la festa alla Virtus Rosarno, mentre il Val Gallico si prende il terzo posto. Anche la Bovalinese rientra nella griglia play off.

Insomma, sicuramente c'è tanto da raccontare nel penultimo pomeriggio stagionale e, come sempre, il nostro racconto passa attraverso la top 3 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La Top 3

Stavolta in vetta non c'è un autore del gol, bensì Adam Khanfri. Il tuttocampista dello Stilomonasterace è imprendibile nel 4-1 del suo Stilomonasterace contro la Pro Pellaro e che permette ai suoi di mettere pressione fino all'ultimo alla Virtus Rosarno. Una prestazione che senza dubbio merita la vetta.

Secondo posto e sette punti invece per Yone Angulo, autore di una doppietta nella vittoria della Deliese sul campo dell'Atletico Maida. tre punti che non valgono ai fini della classifica, ma i due gol testimoniano ancora una volta l'esplosività dell'attaccante amaranto.

Il podio si chiude con Pasquale Gatto, dal momento che il promettente giovane del Val Gallico apre le danze nel match contro il Bianco e contribuisce alla vittoria gallicese e, conseguentemente, alla momentanea conquista de terzo posto.