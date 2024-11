Una lunga carriera in panchina e una parentesi con la Reggina per Giuliano Zoratti, il tecnico friulano scomparso a 74 anni per un male incurabile. Lo sport calabrese e quello reggino in particolare lo ricordano come allenatore degli amaranto per quasi due stagioni, una delle quali molto fortunata.

Nel torneo di Serie C1 edizione 1994/95, la Reggina guidata da Giuliano Zoratti ottenne la promozione al campionato di Serie B. A guidare l’attacco degli amaranto c’era Alfredo Aglietti, da poco diventato il nuovo allenatore del club dello Stretto. In squadra i vari Merlo e Cevoli, Cirillo e Giacchetta, Poli, Vincioni, Mariotto, Toscano, Pasino e via dicendo. Nella stagione successiva Giuliano Zoratti non terminò il campionato venendo esonerato a nove giornate dal termine. Sul proprio sito ufficiale il saluto al compianto tecnico friulano da parte della Reggina