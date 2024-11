Rosace confermato presidente regionale. Damiano, Papa e Sergi alla guida dei consigli provinciali

Alla presenza dei massimi esponenti della giunta nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, il mondo pigiessino calabrese ha rinnovato le cariche associative per il quadriennio 2017-2020. Un adempimento svoltosi lo scorso 12 marzo a Reggio Calabria e inserito nell’ambito di una più articolata giornata di confronto culminata nel convegno “Una nuova lettura dell’allenatore sportivo giovanile” che ha registrato gli interventi dei rappresentanti delle società sportive regionali affiliate all’ente di promozione sportiva.

Non sono mancate proposte e riflessioni per rilanciare ulteriormente le iniziative degli ultimi anni e per continuare ad identificare lo sport come essenziale strumento educativo. Gianni Gallo, Carmine Longo e Ciro Bisogno, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario generale delle Pgs Italia, hanno recepito le istanze degli intervenuti riconoscendo alla Calabria i meriti di un’attività in continua crescita che la proietta tra le regioni più virtuose del panorama nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Per quanto concerne il rinnovo della cariche elettive, l’assemblea regionale ha confermato alla presidenza delle Pgs Calabria l’uscente Demetrio Rosace. Alla carica di consiglieri sono stati eletti Luigi Corio, Ada Caponera, Antonio Arrigo e Giulia Ielo. Confermato anche il presidente del consiglio provinciale di Catanzaro Saverio Francesco Papa che sarà affiancato dai consiglieri Domenico Curcio, Giuseppe Gregorace, Fernando Santoro e Marianna Sia.

Gabriele Damiano è il nuovo presidente del consiglio provinciale di Cosenza e sarà coadiuvato dai consiglieri Giuseppe Rogato, Gabriele Greco, Alessandro Scalzo e Loredana Lamacchia. Toccherà a Fabio Sergi presiedere il consiglio provinciale di Reggio Calabria con il supporto dei consiglieri Francesca Versaci, Barbara Di Blasi, Antonia Pellicanò e Antonio Petitto. L’assemblea regionale ha infine rieletto Carmine Longo al consiglio nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane.