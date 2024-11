Arriva l'ok della Commissione provinciale di vigilanza sul pubblico spettacolo che ha valutato positivamente i requisiti dello stadio San Vito Marulla di Cosenza necessari per ospitare il match del campionato di serie B contro il Livorno, in programma sabato 22 settembre alle ore 18.

Sopralluogo di Carlo Longhi. Atteso Castelli

Non c'è stato alcun problema, poiché anche alla vigilia della sfida, poi non disputata, con il Verona, era già giunto il via libera. Com’è noto lo stop alla partita è giunto per le cattive condizioni del manto erboso e non per questioni legate alla sicurezza dell’impianto. Intanto questa mattina è giunto per un sopralluogo Carlo Longhi, ex arbitro e membro della Commissione impianti sportivi della Federazione, accompagnato dal responsabile sicurezza del Cosenza Calcio, Luca Giordano. Oggi pomeriggio, alle 15, toccherà all’agronomo, Giovanni Castelli, esprimersi sulle condizioni del fondo di gioco.

Questione rimborso biglietti

La società silana sta valutando la possibilità di far valere per il confronto con il Livorno, i tagliandi emessi per la sfida non giocata contro gli scaligeri. In altre parole, se l’indiscrezione dovesse essere confermata, chi ha in mano il biglietto stampato per assistere al debutto mancato dello scorso 1 settembre, potrà utilizzarlo per vedere il match contro i toscani. Oppure optare per il rimborso.

Leggi anche: Cosenza-Verona 0-3, la voce dei tifosi: «Fiduciosi nell’appello»

Cosenza-Verona, slitta la decisione del giudice sportivo

Cosenza-Verona annullata, il sindaco sbotta: «La città merita rispetto»

Cosenza-Verona non si giocherà. Imbufaliti diecimila tifosi fuori dallo stadio