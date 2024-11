Il premio le era stato attribuito lo scorso mese di luglio. Adesso, in occasione dell’Assemblea tecnica e organizzativa dei presidenti di sezione, svoltasi ad Ascea, a Valentina Garoffolo è stato consegnato materialmente l’ambito “Premio Concetto Lo Bello” quale dirigente arbitrale nazionale particolarmente distintosi per la sua attività all’interno dell’Aia in merito alla stagione sportiva 2022/23.

L’ex fischietto di Vibo Valentia ottiene così un’altra gratificazione di una carriera che l’ha vista arbitrare fino alla Serie D, diventando poi arbitro internazionale nel settore femminile. Da dirigente arbitrale nuova avventura, tanti progetti e adesso un nuovo riconoscimento, intitolato alla memoria dell’arbitro che detiene il record per quanto riguarda il maggior numero di partite dirette in Serie A. La gratificazione per Valentina Garoffolo è evidente, così come la soddisfazione della sezione di Vibo Valentia, con in testa il presidente provinciale Nazzareno Manco, e dell’intero movimento arbitrale calabrese, a cominciare dal presidente regionale Franco Longo.