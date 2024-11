Il Crotone premiato dall'orafo Michele Affidato con il Milone d'argento, l'opera che rievoca le gesta del famoso lottatore crotonese vincitore di 7 olimpiadi.

Tutti in piazza. Dai tifosi, alla dirigenza. Tutti insieme per omaggiare l'impresa del Crotone che dopo una stagione esaltante ha riportato il calcio calabrese ai massimi livelli.



Il premio più grande è arrivato sul campo ma il gruppo rossoblu continua a ricevere riconoscimenti in giro per la Calabria. L'ultimo in ordine di tempo è quello, interamente realizzato dall'orafo Michele Affidato, raffigurante Milone celebre atleta crotoniate vincitore di ben sette olimpiadi, di cui i rossoblù ne hanno imitato le leggendarie gesta destinate a rimanere nella storia.



Un'euforia che da giorni ormai ha contagiato l'intera città pitagorica sempre presente e pronta a sostenere la squadra. Ed è per questo che un riconoscimento è andato anche al cuore pulsante dell'intera società, i tifosi, premiati per la loro correttezza e l'attaccamento che hanno dimostrato alla squadra nel corso del campionato.



Una festa che andrà sicuramente avanti. L'obiettivo raggiunto, oltre ad aver ridato vigore allo sport calabrese sarà sicuramente un trampolino di lancio per l'intera Regione.



Il prossimo passo, quello più importante, così come ha dichiarato lo stesso Presidente pitagorico Raffaele Vrenna, sarà quello che rimodernare lo "Scida", portandolo ai livelli della Serie A.