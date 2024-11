Il Tauriana Golf Club di Palmi continua a registrare una grande partecipazione, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di golf. Il torneo dedicato all’ex campione del Milan Daniele Massaro, giunto alla sua quarta edizione, si è concluso con grande successo, attirando un numero notevole di partecipanti e offrendo una competizione di altissimo livello.

La giovane promessa del golf, Francesco Saraceno, ha trionfato conquistando il primo posto nella categoria Lordo, dimostrando ancora una volta il suo talento e il suo potenziale nel panorama golfistico. Raffaele Di Renzo ha vinto il Primo Netto, mentre Alessandro Meligrana ha conquistato il secondo posto nella Prima Categoria, confermando la sua abilità e dedizione.

Nella Seconda Categoria, il primo posto è andato a Vito Tassone, che ha brillato per la sua prestazione, mentre Vincenzo Larosa ha conquistato un meritato secondo posto, distinguendosi tra i concorrenti.

A rendere ancora più speciale l’evento, è stata la partecipazione della piccola Carlotta D’Amico, che ha deliziato tutti i presenti contribuendo alla quota femminile della competizione e dimostrando che il golf è uno sport per tutte le età.

Daniele Massaro, presente per l’occasione, ha espresso grande entusiasmo per la riuscita del torneo e si è detto felice di continuare a vedere crescere questa competizione a lui dedicata. «È un onore vedere quanta passione e dedizione i partecipanti mettono in questo torneo, che ormai è giunto alla sua quarta edizione. Sono felice di far parte di questa avventura e spero di continuare a supportare questo evento negli anni a venire», ha dichiarato l’ex campione.

Il presidente del club, Roberto Franco, ha sottolineato l’importanza di avere una figura come Massaro presente al torneo, definendolo un valore aggiunto per il Tauriana Golf Club. «La presenza di Daniele Massaro è un onore per il nostro club. Ci auguriamo che, con il tempo, il nostro club possa ospitare altre stelle di rilievo nazionale e internazionale, continuando a crescere e a migliorare», ha affermato Franco.

Nel frattempo, il presidente della commissione sportiva, Alessandro Meligrana, insieme al resto della commissione, è già al lavoro per la prossima gara in programma il 18 agosto: il Memorial Fonzy Ranieri. Questo evento promette di essere un'altra grande occasione per il club di rafforzare il proprio spirito di comunità e di offrire un’ulteriore giornata di sport e competizione di alto livello.

Il successo del torneo Daniele Massaro rappresenta un altro passo importante per il Tauriana Golf Club, che prosegue il suo percorso di crescita, offrendo eventi di qualità e coinvolgendo sempre più appassionati. Con l’approssimarsi del Memorial Fonzy Ranieri, il club si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel mondo del golf