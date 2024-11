Nuovi importanti traguardi per gli atleti calabresi. Ai campionati italiani di tiro a segno, a Bologna, la reggina Marika Tramontana ha ottenuto l’oro nella categoria P10 Juniores Donne Gruppo. Il punteggio di 559/600 le ha anche aperto le porte alla finale assoluta dove ha chiuso in settima posizione. Brillante la prestazione di Massimo Spinella, tiratore reggino, nuovo campione italiano di tiro con Pistola automatica da 25 metri. Il finalista olimpico, anche lui originario del Reggino, si è aggiudicato il contest maschile.

Le parole del sindaco Falcomatà

Parole d’orgoglio sono state pronunciate dal sindaco Giuseppe Falcomatà che, in una nota stampa, ha espresso «i più vivi complimenti a Massimo Spinella, nuovo campione italiano di tiro con la pistola automatica da 25 metri, ed alla giovanissima Marika Tramontana, medaglia d'oro ai Campionati nazionali di tiro a segno con la pistola ad aria dalla distanza di 10 metri per la categoria P10 Gruppo 2 Juniores Donne».



«Spinella - ha detto Falcomatà - conquista un altro successo dopo la bellissima esperienza delle Olimpiadi di Parigi. Tramontana, invece, con i suoi 17 anni, si conferma quale promessa indiscussa in uno sport che sta mettendo in luce la grandissima professionalità, il valore e le capacità della Federazione e degli allenatori di settore. Siamo davvero orgogliosi del lavoro che stanno portando avanti i nostri talenti che, con impegno e dedizione, stanno ottenendo importanti soddisfazioni e, soprattutto, contribuiscono a portare in alto il nome di Reggio Calabria». «A Spinella e Tramontana - ha concluso Falcomatà - arrivino gli auguri più sinceri ed un forte incoraggiamento per i prossimi impegni dell'agenda sportiva».