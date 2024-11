Si è svolta oggi pomeriggio, nei locali del Marina Yacht Resort del Porto di Tropea, la presentazione della Cyclops Route, regata d'altura giunta alla sua sesta edizione, che partirà domattina dal Porto di Tropea per raggiungere le Eolie, e far rientro nella Perla del Tirreno dopo aver percorso le 130 miglia del tragitto che la inseriscono di diritto tra nel campionato off shore nazionale (unica tappa calabrese).

La competizione, evento di punta di un calendario velico regionale sempre più animato, attrattivo e in crescita, è al contempo fiore all'occhiello del circolo velico Santa Venere di Vibo Valentia Marina, suo promotore, e della società Porto di Tropea, che negli anni ne ha supportato in modo sempre crescente e strategico organizzatori ed equipaggi. Accanto a loro, anche il Gruppo Pubbliemme, partner strategico per la comunicazione e la promozione.

La competizione rappresenta una vetrina d'eccezione per la Calabria, il suo mare, le sue bellezze, e impegnerà, venerdì mattina, ben 30 equipaggi provenienti da tutto il tirreno centro meridionale, da Napoli in giù.

Tra le imbarcazioni più attese, certamente la Grifone, appartenente alla Guardia di Finanza, che con i suoi 30 metri di lunghezza ed i 14 membri di equipaggio è certamente la più imponente.

La presentazione, moderata dalla giornalista di LaC Erica Cunsolo, ha visto al tavolo, accanto al presidente del Circolo Velico Santa Venere Gianfranco Manfrida, il presidente dell'Unione velisti d'altura Italiani Fabrizio Gagliardi, il consigliere nazionale Federazione italiana vela Fabio Colella, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Alberto Catone. In sala, il sindaco di Tropea Giovanni Macri e la vice presidente del Santa Venere Rosa Ferrone.

«È vero che fare turismo in questo luogo incantevole è facile - ha dichiarato Manfrida in apertura di conferenza stampa -, ma un simile impegno è stato possibile sia grazie al supporto dei nostri sponsor, sia al lavoro congiunto di una squadra che sta lavorando bene sin dalla prima edizione. Importante anche la partnership con i circoli di Cetraro e Reggio Calabria, e soprattutto di quelli della Sicilia, con i quali stiamo ragionando da tempo in un’ottica di ulteriore sviluppo sinergico di tutta l'attività velica del tirreno meridionale».

Belle parole ed entusiasmo espressi anche dal presidente dell’Unione vela altura italiana, Gagliardi. «La vela - ha dichiarato - è sport di tradizioni. Vedere una competizione di soli sei anni essere inserita di diritto nel campionato offshore italiano, e riuscire a radunare un tale numero di equipaggi è segno di indubbia attrattività e successo. E anche la presenza delle fiamme gialle, si iscrive nel solco della centralità della competizione, nel quadro di una promozione condivisa di territori, valori, sport. La Grifone, sequestrata a suo tempo a contrabbandieri, è oggi emblema di legalità e tradizione. Una partecipazione importante, che valorizza il ruolo di quanti di noi operano in mare, valorizzandone abilità, competenze, meriti».

Appuntamento venerdì mattina alle ore 11, orario previsto per la sirena che darà il via alla Route. Prima tappa Lipari, quindi Stromboli e infine Tropea, dove il rientro è previsto domenica entro le ore 18, tempo stabilito come ultimo limite orario.

All'arrivo, ha ricordato il consigliere Fiv Colella, una barca a vela con uno straordinario equipaggio, ben 80 bambini, scolari di una scuola di Reggio Calabria, appositamente partiti dalla città dello Stretto, attenderanno equipaggi e imbarcazioni per far festa insieme a loro.