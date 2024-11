Il Club Italia del Sud. È questo il progetto che sta prendendo forma nella stagione sportiva del settore femminile delle squadre nazionali. Infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha approvato, nel consiglio federale tenutosi a ottobre, un progetto pilota orientato ad una qualificazione specifica per le regioni del Sud Italia, attraverso cui potranno essere successivamente selezionate le atlete della nazionale di volley.

Il progetto consiste nell’avvio di una serie di iniziative volte ai processi di qualificazione delle atlete per consentire parallelamente ai tecnici federali la raccolta di indicazioni necessarie a orientare lo sviluppo futuro e definitivo del nuovo programma che coinvolgerà Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia. Ciò permetterà alle atlete selezionate di intraprendere un percorso di crescita in sinergia con la propria società e di andare a lavorare sulla didattica del movimento.

L’attuazione del progetto, denominato “Club Italia del Sud”, prevedrà l’organizzazione di quattro periodi di attività collegiale della durata di sei giorni, organizzati nelle diverse regioni, che coinvolgeranno un gruppo di 20-24 atlete nate nel 2006, 2007, 2008 e 2009. Successivamente, nella stagione estiva, sarà previsto un breve periodo di attività collegiale di 8-10 giorni e la partecipazione, ove possibile, ad eventi internazionali per completare i processi di qualificazione delle giocatrici inserite nel programma. Il primo degli appuntamenti in calendario è in programma dal 28 novembre al 2 dicembre presso il CUS Cosenza a Quattromiglia (CS).

Tra le venti atlete selezionate vi è anche giovanissima catanzarese Sara Schipani, di appena 15 anni, della pallavolo Stellazzurra. La pallavolista è stata convocata dal prof Marco Mencarelli, direttore tecnico del settore nazionale femminile, per il “Club Italia per il Sud”. Convocate anche la sua compagna di squadra Emanuela Benedetta Bubbo e le vibonesi Vanessa Dodaro e Lorenza Massaram della Todo Sport.

Le atlete convocate dal DT Marco Mencarelli sono:

Giovanna Fratangelo (Nuova Pallavolo Campobasso), Francesca Ferrara (Molinari Volley Napoli), Sara Schipani (Pall. Stella Azzurra), Alessia Lerario (Giuseppe Cesari SSD), Emanuela Benedetta Bubbo (Pall. Stella Azzurra), Gaia Fiore (Casale Volley 3), Giorgia Barbone (Pallavolo Uisp’ 80), Lorenza Massara (APT Todo Sport), Vittoria Russo Alesi (Asd U.S. Volley Palermo), Yara Grappasonni (Volley Matera), Viviana Lo Piccolo (Volley Academy Wekondor CT), Chiara Pece (APD CE.G.A.P.), Caterina Piredda (Giuseppe Cesari), Giada Braccio (Volley Oria), Anna D’Alessandro (Roomy Giunic Sport), Flavia Elisabetta Botosaneanu (Polisportiva Sant’Agata), Alessandra Cappiello (Livinvolley), Vanessa Dodaro (Todo Sport), Sabina Visciano (Giuseppe Cesari), Lucilla Scuderi (Volley Valley).