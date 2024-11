Il riconoscimento, nato grazie all'impegno e alla passione di Angelo Sorace, ricorda il compianto Elvio Guida, maestro di vita e di sport dentro e fuori dal campo

POLISTENA (RC) - Una fetta importante del calcio Italiano si incontrerà, come da sei anni a questa parte, a Polistena per il Premio “Elvio Guida”, giunto alla sua settimana edizione. Un riconoscimento nato grazie all'impegno e alla passione di Angelo Sorace, ideatore ed organizzatore del premio dedicato al compianto Elvio Guida, maestro di vita e di sport dentro e fuori dal campo. Anche questa edizione sarà condotta da Tonino Raffa, storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", assieme alla giornalista Stefania Scarfò. Nel corso della cerimonia di premiazione sarà intitolata la struttura sportiva Parco Iuvenila a Ciccio Zerbi, attaccante del Cittanova recentemente scomparso in un incidente stradale.