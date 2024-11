La manifestazione organizzata dall'ASD Cosenza Nuoto in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto vede quest'anno la partecipazione di 41 società, 4 rappresentative e una selezione della nazionale italiana giovanile

COSENZA - Si sono accesi quest'oggi i riflettori sulla XIV edizione del "Meeting di Nuoto Città di Cosenza". Sfilata a bordo vasca delle società partecipanti, alzabandiera e Inno di Mameli hanno ufficialmente dato il via all'evento. La manifestazione organizzata dall'ASD Cosenza Nuoto in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto vede quest'anno la partecipazione di 41 società, 4 rappresentative e una selezione della nazionale italiana giovanile. Ma i numeri che ne fanno già un'edizione da record non si fermano qui, infatti circa 900 i nuotatori e oltre 3000 le presenze gare. Novità di questa edizione le 10 corsie della "Olimpionica" di Cosenza gestita dal Gruppo CO.GE.I.S. che ne fanno ulteriormente una delle migliori strutture del Meridione. A fare da cornice a questa prima giornata, la massiccia presenza di spettatori in tribuna che hanno sostenuto con un tifo incessante le prestazioni dei nuotatori.

Il "Meeting di Nuoto Città di Cosenza", grazie al livello tecnico raggiunto nel corso degli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, di forte richiamo per le società italiane e questo gratifica il lavoro e l'impegno dell'ASD Cosenza Nuoto e del Comitato Calabro FIN, portato avanti nel tempo. «Siamo orgogliosi che questa manifestazione – sottolinea il presidente della Cosenza Nuoto, Francesco Manna – sia diventata una delle più importanti nel panorama italiano e che abbia raggiunto quest'anno numeri da record. E' un meeting che rappresenta anche una forma di turismo sportivo con notevoli risvolti sul piano economico per il nostro territorio, grazie alla grande affluenza di partecipanti e spettatori. Un ringraziamento doveroso ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti di tutte le società partecipanti e naturalmente a tutti gli spettatori che fanno da degna cornice all'evento». L'ASD Cosenza Nuoto nel portare i saluti a tutti i partecipanti ha voluto ricordare la figura dello scomparso dirigente Paolo Barca.