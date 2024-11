I riflettori ormai sono accesi e lo rimarranno fino al prossimo 4 maggio, giorno che unirà insieme dolci e amari verdetti. Quasi tutti gli organici sono profondamente cambiati e dunque è difficile fare pronostici anche se qualche aspettativa, nella domenica di benvenuto al campionato, è stata quantomeno capovolta. Sicuramente è il caso del Bianco che, nella giornata d'esordio, ha schiantato per 0-4 il Melito di mister Cormaci.

Gli anticipi

A partire da domani dunque il secondo atto del Girone B di Promozione, tra rivalse e conferme. Il turno si aprirà con il doppio anticipo Bovalinese-Atletico Maida e Val Gallico-Melito. Partendo da quest'ultimo incontro, si tratta del terzo confronto tra le due compagini, contando però la vecchia dirigenza del Gallico Catona, con un bilancio di una vittoria per i gialloblù, per 2-1 nella penultima giornata di andata, e di un pareggio (2-2) proprio allo stadio Lo Presti. Le motivazioni di certo non mancheranno, anche perché i ragazzi di mister Cormaci devono rialzarsi e mettersi alle spalle il fragoroso Ko inaugurale contro il Bianco, per non perdere inoltre altri punti preziosi mentre la formazione di Aquilino, invece, vuole iniziare al meglio l'avventura davanti ai propri tifosi e regalare il bis dopo il successo di Africo.

Promette bene invece il match tra Bovalinese e Atletico Maida, poiché si scontreranno due squadre che vogliono fare bene in questo torneo e gomitare per un posto playoff. I neopromossi di mister Frascà arrivano dal pareggio di Gioiosa mentre i giallorossi, settimana scorsa, hanno ceduto solamente all'ultimo minuto contro la corazzata Virtus Rosarno. Sicuramente sarà una partita viva.

Le partite della domenica

Intenso anche il calendario della domenica dal momento che vede diversi incroci interessanti. Tra questi spicca sicuramente Virtus Rosarno-Africo. Come detto, i ragazzi di mister Ferraro tornano da Maida con tre punti e tanta fatica per ottenerli. Proprio per questo, il saluto ai propri tifosi nella prima casalinga stagionale, dovrà essere con una vittoria. Di fronte non ci sarà di certo una squadra molle. L'Africo costruito dal direttore sportivo Leo Criaco e con quattro giocatori reduci dalla scorsa vittoria del campionato di Promozione (Dure, Bruzzaniti, Gligora e B. Criaco) di neopromossa ha solo l'etichetta. Da vendicare c'è lo scivolone interno di sette giorni fa.

Dal sapore di alta classifica anche Stilomonasterace-Deliese. Entrambe le squadre puntano apertamente al salotto dei playoff. Quattordici nuovi acquisti per i padroni di casa, tredici per la squadra di mister Gambi: diversi nell'organico ma con le qualità che rispecchiano le ambizioni. In fase di collaudando il San Nicola-Chiaravalle del tecnico Sisi, pronto al suo esordio casalingo dopo il buon pari inaugurale in casa della Deliese. Barolo e compagni si troveranno di fronte il Gioiosa Ionica, nobile decaduta dall'Eccellenza e mina vagante di questo torneo. Entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo i rispettivi pareggi d'esordio. Dopo oltre dieci anni di assenza, il Guardavalle torna in Promozione e, per suggellare questo rientro nell'élite del calcio calabrese, vorrà vincere davanti ai propri tifosi contro il Melicucco.

I biancorossi di Perna non hanno iniziato bene il proprio cammino, cedendo per 2-3 al Capo Vaticano. Quest'ultimo ospiterà il Caraffa. Si tratta del quinto confronto tra le due squadre, con un bilancio che pende nettamente a favore dei vibonesi. Nella scorsa stagione senza storia i due match di campionato, vinti dai neroverdi 3-0 in terra vibonese e 0-4 in quel di Caraffa. Nella stagione 2021-22, invece, un pari (2-2) allo stadio San Giovanni Bosco di Ricadi, e un 2-3 nella tana dei gialloneri. Chiude il programma Bianco-Pro Pellaro. I padroni di casa devono confermarsi dopo l'exploit di Melito mentre i bianconeri, invece, tenteranno il blitz dopo il pari interno di sette giorni fa. Tutte le gare si giocheranno in contemporanea, a partire dalle ore 15:30.