Tutto pronto per i primi impegni ufficiali della nuova stagione calcistica. Sfide casalinghe per gli amaranto e i giallorossi. Trasferta a Cremona per i rossoblù.

REGGIO CALABRIA - L’estate è entrata ormai dal vivo. Calcisticamente parlando però volge al termine. Questo è infatti il primo week end di calcio giocato. Prime partite ufficiali anche per le compagini calabresi di Lega Pro. Tre su quattro saranno impegnate sul prestigioso palcoscenico della Tim Cup. Si gioca infatti domani il primo turno.

L’esordio amaranto. Scenderà in campo alle 17.30 al Granillo la Reggina, impegnata in casa contro la neo-promossa Casertana, avversario da prendere con le molle. Ciccio Cozza è alle prese con un paio di dubbi, ma per grandi linee la formazione è fatta. Sarà 4-3-3 con Kovacsik tra i pali, Di Lorenzo, Camilleri, Burzigotti e Porcino in difesa, Armellino, Dall’Oglio e Rizzo a centrocampo, Di Michele, Masini e Alessio Viola in attacco.

Debutto giallorosso. Esordio in notturna invece per il Catanzaro che alle 20.30 al Ceravolo ospiterà l’Akragas. Checco Moriero avrà a disposizione anche Kamara che molto probabilmente partirà dalla panchina. Giallorossi in campo con il 4-2-3-1. In porta Bindi, Daffara, Rigione, Ferraro e Di Chiara in difesa, Vacca e Pacciardi a centrocampo, Pagano, Ilari e Barraco alle spalle dell’unica punta, Fofana

Cosenza fuoricasa. Impegno in trasferta infine per il Cosenza che volerà a Cremona direttamente domani mattina. Cappellacci ha qualche dubbio d’abbondanza a centrocampo. Nel suo 4-3-3 troveranno spazio Ravaglia tra i pali, Zanini e Bertolucci sugli esterni, Blondett e Magli nel cuore della retroguardia, Arrigoni nel ruolo di playmaker con ai fianchi Criaco e uno tra Sassano o Corsi. In attacco spazio per il tridente formato da Alessandro, Calderini e Mosciaro. Fischio d’inizio alle ore 18.