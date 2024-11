In attesa dell'inserimento in sovrannumero nel girone I della Fenice Amaranto, il primo fischio d'inizio della nuova stagione è in programma oggi pomeriggio. In campo Castrovillari, Gioiese, Lamezia Terme, Locri, San Luca e Vibonese

Prenderà il via oggi la stagione 2023/2024 del campionato di Serie D, il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano. Sono sei, al momento, le società calabresi che già nel pomeriggio odierno calcheranno i campi di gioco, in attesa della "settima sorella". Nel calendario del girone I, infatti, si attende l'inserimento in sovrannumero della Fenice Amaranto, il nuovo progetto nato dalle ceneri della Reggina che rappresenterà il calcio della città dello Stretto.

La prima giornata del girone I regalerà subito due derby "made in Calabria". Al Razza la Vibonese di mister Buscè darà il benvenuto in categoria alla matricola Gioese, guidata in panchina dall'ex tecnico dello Stilomonasterace Alessandro Caridi.

L'altra partita in cui si parlerà calabrese sarà giocata a Locri, con i padroni di casa che saranno impegnati in un derby nel derby contro il San Luca. Le due formazioni reggine arrivano a questo inizio di campionato dopo un'estate riorganizzativa dal punto di vista tecnico e societario. Il Castrovillari di mister Marco Colle (ufficializzato ieri) ospita il S.Agata, mentre i gialloblù dell'F.C. Lamezia Terme, guidati da Leonardo Vanzetto, suoneranno la carica in Sicilia sul campo della Sancataldese.

Il programma e gli arbitri della prima giornata

Akragas-Licata (Franzò di Siracusa),

Canicattì-Siracusa (Bonasera di Enna),

Castrovillari-S. Agata (Matteo di Sala Consilina),

Locri-San Luca (Giordano di Palermo),

Nuova Igea Virtus-Acireale (Zangara di Catanzaro),

Afragolese-Portici (Orlandi di Siracusa),

Sancataldese-FC Lamezia Terme (Benestante di Aprilia),

Trapani-Ragusa (Riahi di Lovere),

Vibonese-Gioiese (Vazzano di Catania)