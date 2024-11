Fino a marzo ha allenato la Stilese, portandola in Eccellenza. Quindi eccolo al Locri, che ha lasciato al comando al momento della sospensione, sempre per via del covid. Era stato il tecnico con la migliore media punti nel 2019 e si è ripetuto in questo 2020 dimezzato dalla pandemia.

Anche stavolta il più bravo di tutti è Alessandro Caridi, allenatore emergente, capace di viaggiare ad una media di 2,58 punti alla guida di Stilese e Locri. Per lui, tra le altre cose, si è trattato di un anno trascorso da imbattuto, visto che non ha mai perduto nelle 14 partite che ha disputato seduto su una panchina.

Prendendo in rassegna gli allenatori che nel 2020 hanno allenato in Eccellenza e/o Promozione, il tecnico reggino è stato quindi il migliore anche stavolta, confermando così i propri mezzi e dimostrando di essere uno che sa il fatto suo, tanto da concludere e riprendere in vetta ad una classifica. Il presidente del Locri, Giuseppe Mollica, è così andato sul sicuro prendendo un allenatore giovane, ambizioso e vincente. Adesso si tratta di completare l’opera, quando si potrà tornare in campo.

Nella classifica dei migliori allenatori del 2020, alle spalle di Caridi troviamo Santino Logozzo del Gioiosa Jonica con una media di 2,47 e Claudio Morelli, capace di viaggiare, fra Sersale e Promosport, ad una media di 2,27 punti a partita. Anche loro hanno confermato competenza e bravura.

A seguire ecco Misiti della Reggiomed (2,22) e Aloisi della Rossanese (2,14) e via via tutti gli altri.