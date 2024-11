Nel momento in cui si parla di Alessandro Mascaro, sono diversi gli aspetti che risaltano, tutti importanti, tutti di rilievo. Intanto il difensore lametino, classe 1988, ha dimostrato di avere un dna vincente. Quella conseguita con la Vigor è stata la sesta promozione in carriera, la terza consecutiva. Nelle ultime tre stagioni, le tre squadre storiche lametine hanno vinto un campionato avendo in squadra Alessandro Mascaro. Altro aspetto di non poco conto: il suo è un rendimento sempre elevato e nel momento in cui la Top Ten di Zona D premia coloro che offrono sempre delle prestazioni di un certo livello, diventa naturale ritrovarlo leader della classifica dei migliori di giornata. È la terza volta che il difensore lametino è in vetta alla graduatoria dei più bravi e per quanto riguarda la Top Ten, allora è finito ben sette volte sul podio di giornata. Per Mascaro ci sarà anche una posizione di rilievo nella classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.

Un altro aspetto su Alessandro Mascaro da evidenziare è quello relativo ai gol fatti. In due stagioni sono ben 14, una cifra straordinaria, che molti attaccanti si possono solo sognare. Un difensore centrale che segna così tanto diventa puntualmente un valore aggiunto della squadra di appartenenza. Sei gol la scorsa stagione e otto nell’attuale: applausi. In merito alla classifica di rendimento, va poi reso merito al campionato di Salim Saadaoui del Bivongi Pazzano: se la squadra giocherà ancora in Promozione B lo si deve anche ai suoi gol. A completare il podio Giovanni Foderaro, l’eterno ragazzino di questa Vigor che vola in Eccellenza. Non solo gol pesanti da parte di Foderaro, ma una freschezza atletica da fare invidia e una superiorità schiacciante: sprecato per la categoria.

Nella Top Ten della 28ª giornata ecco due calciatori esperti come Zampaglione del San Giorgio e Maviglia dell’Ardore, con quest’ultimo all’ennesima apparizione nella graduatoria dei migliori. Bene anche Iozzi dell’Atletico Maida, portiere sempre affidabile, e Marco Sorgiovanni del Roccella, in grado di trascinare la sua squadra alla permanenza in categoria. Quindi una menzione spetta a Maio, sempre dell’Atletico Maida, mentre D’Agostino continua a rimanere il fuoriclasse del campionato, in un Comprensorio Archi ormai in vacanza. A chiudere Infusino della Palmese: un punto per lui, in attesa però di tempi migliori.