Nel 2020 li ha fermati soltanto il covid. Nel torneo di Eccellenza edizione 2019/20, il Sersale andava alla grande e, al momento dello stop per via della pandemia, poteva contare su un tandem d’attacco di grande spessore e dalla evidente prolificità: a sei giornate dalla fine 35 reti in due per Alessio Colosimo e per Antonio Russo. Una coppia dall’intesa perfetta che, sempre sotto la guida di Claudio Morelli, aveva fatto bene anche a Cotronei nella stagione 2017/18, anche allora in Eccellenza, con secondo posto conclusivo e finale di coppa raggiunta, per un totale di 33 reti messe a segno.

I due centravanti catanzaresi per un breve periodo hanno giocato anche nella Promosport e adesso si ritroveranno in Promozione, in un girone che si annuncia scoppiettante, perché DB Rossoblù Luzzi e V.E. Rende stanno piazzando colpi a ripetizione, ma il Sersale non è da meno. Un tandem del calibro di Colosimo e Russo, con circa 300 gol in totale fatti in carriera, può fare veramente la differenza. Il club giallorroso, con in testa il presidente Schipani, ha così piazzato un altro colpo, riportando a Sersale, dopo Russo, anche Colosimo. Il divertimento è assicurato.