Exploring BranKaleone è il titolo dell'escursione esplorativa sensoriale di questo appuntamento estivo nella cittadina di Brancaleone (RC). La Pro loco ed il Gruppo di promozione territoriale Kalabria Experience (foto Pro loco) hanno organizzato questa uscita che reduce dall'ottimo successo ottenuto l’anno scorso ha come obbiettivo la nascita di un itinerario che ripercorra le strade antiche utilizzate fino al secolo scorso. Un trekking facile e dal contenuto magico che si inserisce negli itinerari proposti e classici alla scoperta del territorio della Valle degli Armeni di cui Brancaleone, Staiti, Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano ne fanno parte.

Il tour notturno

L’esplorazione notturna offre la capacità percettiva dei rumori della natura, lontano dalla movida estiva e nel buio della notte che in questo borgo abbandonato, rende tutto fantastico. Attraverso un itinerario narrato, i vicoli del borgo rivivranno storie, misteri e leggende, con un tocco di misticismo dovuto alle vicissitudini di questo luogo ammantato di straordinario fascino. L’escursione sarà un modo per vivere un’esperienza unica e irripetibile che oltre ad arricchire il programma estivo promosso dall'associazione va a sostenere il progetto “Renaissance Brancaleone vetus” a cui si sta lavorando per il recupero e la fruizione di questo luogo che ricordiamo essere un parco archeologico urbano.

Il programma

Ore 21 raduno nella frazione Paese Nuovo (di fronte alla Chiesa)

Ore 21:30 partenza a piedi e arrivo al borgo (circa 50min) soste incluse.

Punto ristoro allestito per i partecipanti nella piazzetta della chiesa del borgo. Visita alle chiese grotte, chiesa matrice, silos granai e vicoli del borgo antico. Reading presso la piazzetta con vicende e vicissitudini legate alle leggende del borgo.

Ore 01:00 partenza da Brancaleone vetus per il rientro

Ore 01:30 circa arrivo alle automobili

Il programma potrebbe subire delle modifiche al percorso. (quota di iscrizione con prenotazione obbligatoria 5 euro. Prenotazione: 3470844564).