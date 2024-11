Ritorna questa sera alle 22.30, dopo Tuttigol, l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino.

Immagini delle partite, classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità direttamente dai campi polverosi di periferia.

Gli ospiti

Allenatori protagonisti nella nuova puntata di Zona D. Questa sera alle 22.30 con Roberto Saverino ci saranno il tecnico dello Stilomonasterace, Alessandro Caridi, e poi Luigi Carnevale e l'ex allenatore del VE Rende Eugenio Micieli.

