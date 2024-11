Partita di beneficenza tra il Crotone Calcio e una rappresentanza della Magistratura

Nonostante il campionato di calcio sia fermo per gli impegni della Nazionale, il Crotone è sceso in campo per una partita di beneficenza insieme ad una rappresentanza della Magistratura pitagorica. Un fine nobile che ha visto la presenza colorata degli studenti che hanno occupato tutto il settore Tribuna e hanno incitato i loro beniamini sul terreno di gioco. L'incasso di questo match, organizzato dall'associazione E' Solidarietà insieme all'Fc Crotone, sarà devoluto alla riqualificazione del campetto di calcio della chiesa di San Domenico, impianto sportivo che ha visto giocarci tante generazioni di ragazzi crotonesi, ultimamente bisognoso di un restyling. In campo i calciatori di entrambe le squadre, in formazione mista tra professionisti e magistrati, non si sono risparmiati, ma hanno messo tutto la grinta possibile, sia per il fine del match, ma anche per regalare il giusto spettacolo ai piccoli tifosi presenti sugli spalti.



Tre mini partite da quindici minuti molto combattute hanno visto schierati tutti i campioni rossoblu, da capitan Alex Cordaz, a Federici Ricci, Federico Ceccherini, Adrian Stojan e Simy. La Magistratura ha risposto alla grande, schierando anche le “nuove leve” calcistiche, come il sostituto procuratore Alessandro Riello.



Non c'è stato nessun vincitore o sconfitto: la giornata ha visto tutti vincere, dagli spalti, al campo fino agli organizzatori. Lo sport e la solidarietà hanno vinto su tutti, e da domani anche i piccoli e grandi sportivi amatoriali potranno giocare con maggiore grinta sul campetto di San Domenico.