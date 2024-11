Il club di Mimmo Praticò si sarebbe aggiudicato tutto ciò che è legato alla vecchia società amaranto guidata da Lillo Foti. Una notizia importantissima anche in chiave ripescaggio

A Reggio ci sarà una sola Reggina. Almeno per la prossima stagione. Non più diversificazioni aziendali e società parallele. Il tifo amaranto si riunirà tutto sotto la Reggina calcio. Pare infatti che sia dell’Urbs (società che fa capo a Mimmo Praticò e che fino a qualche settimana fa si chiamava Asd Reggio Calabria) l’offerta dichiarata migliore dai curatori fallimentari del tribunale di Reggio Calabria, Condemi e Giordano, per ciò che concerne le proposte pervenute alla curatela della Reggina Calcio e aventi come oggetto il fitto del ramo d’azienda per la stagione 2016/2017.

Sarà dunque il club dell’ex numero del Coni Calabria (lo scorso anno ripartito dalla serie D e quest’anno in attesa di un ripescaggio in Lega Pro) ad avere in fitto per tutto il prossimo anno tutto ciò che compete alla Reggina Calcio: marchio, nome, tradizione e utilizzo di tutte le strutture del S.Agata non sottoposte a sequestro.