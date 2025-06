Dopo due anni, si separano le strade con il tecnico acrese. La società sta valutando diversi profili di tecnici per puntare con decisione all’Eccellenza: ecco tutti i nomi al vaglio

Dopo due stagioni di successi e grandi soddisfazioni, l’Altomonte RC si prepara a salutare ufficialmente il suo attuale allenatore, Mario Pascuzzo. Con ogni probabilità, il club rossoblù si separerà dall’allenatore che, con grande merito, ha guidato la squadra a centrare due volte consecutive il piazzamento playoff, portando entusiasmo e risultati importanti nel cuore della stagione.

Ora, con questa separazione ormai quasi certa, il toto-allenatore impazza tra i tifosi e gli addetti ai lavori. I nomi più caldi sulla lista dei possibili sostituti sono quelli di Diego Burgo, Andrea Spinelli, Lino Laratta e Alberto Aita, tutti professionisti con un bagaglio di esperienza e competenza che potrebbe fare al caso della squadra per il prossimo ambizioso obiettivo: puntare all’Eccellenza.

Ma non sono solo i volti noti a essere considerati. Tra le new entry si fa anche il nome di Tonino Aceto, anche se al momento è dato sulla panchina della PLM Morrone.

L’obiettivo del club è chiaro: rafforzare la rosa con profili di giocatori importanti, qualcuno già con contratti predepositati, una novità anche nel panorama dilettantistico, e puntare deciso all’Eccellenza. La strategia di mercato e la scelta del nuovo allenatore saranno decisive per il futuro dei rossoblù, che vogliono continuare a crescere e a competere ai massimi livelli regionali. L’obiettivo è ambizioso, ma ormai non più rinviabile: l’Eccellenza rappresenta il passo successivo nel percorso di crescita sportiva dell’Altomonte, e la società è determinata a fare tutto il possibile per raggiungerlo. I prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisive: il club si prepara a un’estate di cambiamenti e di scelte importanti, con la speranza di ripartire con slancio e ambizione, affidandosi a un nuovo tecnico capace di portare avanti la tradizione di successi e passione che da contraddistingue i colori rossoblù. L’estate dell’Altomonte sarà all’insegna del cambiamento.