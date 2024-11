VIDEO | Campionati alle prese con il Covid: tre le gare rinviate. In Eccellenza ritorna in campo la Vigor Lamezia contro la Palmese

Si torna in campo, nei Dilettanti, con il pensiero sempre legato al Covid e con altre due gare rinviate in Serie D. Fra queste ecco il derby San Luca – Castrovillari, che avrebbe infiammato la quarta giornata. La gara è stata rinviata al prossimo 4 novembre e sono già due le partite che i rossoneri del Pollino devono recuperare.

Raggiunta la vetta della classifica, dopo aver travolto il Rende, il Cittanova proverà a confermarsi in casa del Città di S.Agata, mentre per il Roccella, ultimo della classe, ci sarà la trasferta in Sicilia con il Dattilo. Reduce da un pesante ko, il Rende ci riprova al Lorenzon, contro il Rotonda del tecnico acrese Pascuzzo.

Questo il programma della 4ª giornata in Serie D:

Città Sant’Agata - Cittanova

Dattilo - Roccella

Licata – Paternò (rinviata al 4 novembre)

Marina di Ragusa - Biancavilla

Acr Messina - Acireale

S. Maria Cilento - Fc Messina

Rende - Rotonda

San Luca – Castrovillari (rinviata al 4 novembre)

Troina - Gelbison

In Eccellenza riflettori puntati sulla partita fra la Vigor Lamezia e la Palmese: i biancoverdi di Morgia tornano in campo con propositi bellicosi, per risalire la classifica.

Il torneo, intanto, perderà una squadra: il Corigliano darà forfait a Locri e sarà quindi radiato. Una fine ingloriosa dopo alcune stagioni da protagonista per la squadra jonica. Una pessima uscita da scena per il patron Nucaro, che ha scatenato la rabbia dei tifosi biancazzurri.

Tra le partite che interessano, spicca il derby dell’Alto Tirreno fra lo Scalea e il Belvedere. Altra gara da seguire è quella fra la matricola Stilese e il Sambiase, formazioni che si ritrovano nelle zone di vertice della classifica.

Dopo l’exploit di Bovalino, il Soriano chiede strada al Cotronei sul proprio terreno. Il Boca Nuova Melito, che si ritroverà dinanzi la Morrone, punta a conquistare la prima vittoria. Suscita interesse anche il match fra l’Isola e il Sersale, mentre sono state rinviate sempre per motivi legati al Covid le gare fra la Paolana e il Gallico Catona e tra la Reggiomediterranea e la Bovalinese

Queste le gare della 4ª giornata in Eccellenza:

Boca Nuova Melito - Morrone

Isola Capo Rizzuto - Sersale

Locri - Corigliano

Paolana - Gallico Catona (rinviata)

Reggiomediterranea - Bovalinese (rinviata)

Scalea - Belvedere

Soriano - Cotronei

Stilese - Sambiase

Vigor Lamezia - Palmese

In Promozione girone A insidiosa trasferta a San Fili per la Promosport, finora sempre a segno in queste prime gare. Il Città di Acri torna a giocare in casa dopo aver vinto a tavolino la partita di Amantea.

Rinviata l'attesa gara tra la Rossanese e il Trebisacce: un tesserato del Trebisacce accusa sintomi legati al covid ed è in isolamento in attesa di tampone.

Nel girone B di Promozione, infine, insidiosa trasferta a Filogaso per l’ambiziosa Gioiese, costretta ad inseguire la squadra vibonese e quindi a caccia di una vittoria per operare il sorpasso in classifica.