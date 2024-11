Continua il periodo difficile per la Tonno Callipo Volley che si ritrova a fare ancora i conti con il Coronavirus. L’esito dei test antigenici eseguiti stamattina ha infatti messo in evidenza tre nuovi casi di positività al Covid-19. Si tratta di tre atleti della prima squadra per i quali è stato prontamente disposto l’isolamento domiciliare. Salgono dunque a sei i contagi in casa Callipo considerando anche quelli già dichiarati lo scorso venerdì pomeriggio.

Nel frattempo la scelta del Club, in accordo con lo staff tecnico, è stata quella di far proseguire gli allenamenti agli atleti che sono risultati negativi ai controlli odierni. Nei prossimi giorni tutto il gruppo squadra sarà sottoposto a un nuovo giro di tamponi.