Un prestito secco per un anno. Mancano solo le firme – che dovrebbero nei primi giorni della prossima settimana - e a meno di clamorosi stravolgimenti, Giuseppe Ambrosino vestirà la maglia del Catanzaro nella stagione di Serie B 2023/24. L’attaccante classe 2003, di proprietà del Napoli, non è una matricola in cadetteria in quanto la scorsa stagione si è diviso tra Cittadella e Como, raccogliendo 19 presenze andando anche due volte in gol. Il 20enne va ad aggiungersi alla lunga lista di giovani che sono già stati ufficializzati (Veroli, Pompetti, Krastev, Oliveri e il ritorno di Ghion).