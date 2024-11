Da domani all'8 settembre nelle acque spagnole si disputerà la Luis Vuitton Cup che sancirà chi sarà lo sfidante di New Zeland in Coppa America

Schermi giganti per seguire le regate in diretta, zone di ristorazione cui si uniranno food trucks nel fine settimana, 18 punti di distribuzione dell'acqua, stand degli sponsor e lo scenario principale per le premiazioni: è tutto pronto al "Race Village", al Moll de la Fusta, nel porto olimpico di Barcellona, per l'inizio della America's Cup di Vela, segnala l'organizzazione.

La 37/ma edizione della più importante competizione di vela si svolgerà ad ottobre, ma i team saranno in acqua da domani al 25 agosto per le regate preliminari che precedono la Luis Vuitton Cup, il grande appuntamento in calendario dal 29 agosto all'8 settembre, dal quale uscirà il finalista che sfiderà il team New Zealand, l'attuale difensore del titolo mondiale nella gran finale, che all'esordio di domani regaterà proprio contro la barca italiana. Luna Rossa sarà in gara nelle preliminari e sfiderà gli svizzeri di Alinghi, il team francese dell'Orient Express, il NYYC American Magic e l'INEOS Britannia.

La novità dell'edizione è la Puig Women's America's Cup, la prima regata esclusivamente al femminile negli oltre 170 anni della competizione, che si svolgerà il 5 ottobre a Barcellona. E nella quale ai sei partecipanti ufficiali - Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Italia, Svizzera, Stati Uniti e Francia - si uniranno sei team invitati: Spagna, Paesi Bassi, Canada, Germania, Svezia e Australia. La competizione sarà preceduta dalla regata giovanile UniCredit Youth America's Cup, in programma l'8 ottobre nel porto olimpico di Barcellona e i cui allenamenti cominceranno il 28 settembre.

La gran parte delle regate saranno visibili da diversi punti della spiaggia della città di Gaudì e della costa cittadina, segnala l'amministrazione comunale. Due 'fan zone' saranno installate nella Plaza del Mar e nel Bogadell. Mentre in occasione della competizione sarà limitato il traffico sul lungomare della Barceloneta. L'accesso al Race Village è gratuito fino al massimo della capienza prevista di 9.500 persone, per evitare affollamenti.