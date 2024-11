Eusebio Arduino punta al successo per ipotecare la conquista del titolo

La Cosenza Corse è in pista in Umbria nella 52ma edizione del “Trofeo Fagioli”, nono appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Montagna. Dopo le operazioni di verifica di venerdì 18 agosto, la gara entrerà nel vivo sabato 19 agosto con le due manche di ricognizione dei 4,150 km di tracciato tra Gubbio e Madonna della Cima. Domenica 20 agosto alle 9,30 il via a gara uno del “Trofeo Luigi Fagioli”, a cui seguirà la seconda salita di competizione.

La Cosenza Corse proverà a lasciare il segno in particolare con Eusebio Arduino nel gruppo Rs classe 1,4. Il pilota calabrese dopo la brillante vittoria ottenuta nella cronoscalata di Cellara punta a ritagliarsi un altro spazio importante anche al “Fagioli” cercando di portare la sua Polo GTI davanti a tutti nelle due manches. Un nuovo successo potrebbe consentirgli di ipotecare la conquista del titolo.