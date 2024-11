Continua "l'operazione rinnovi" in casa Sambiase. La società del presidente Folino in questi ultimi giorni è infatti impegnata nelle riconferme, prima di dare spazio ai nuovi innesti che completeranno la rosa a disposizione di mister Claudio Morelli per il prossimo campionato di Serie D. Nelle ultime ore hanno raggiunto un nuovo accordo con il club giallorosso sia il terzino sinistro Paolo Schirripa, che il portiere Samuel Martino. Di seguito gli annunci ufficiali diffusi dal Sambiase. Doppio rinnovo in casa Sambiase: Paolo Schirripa e Samuel Martino

Sambiase attivissimo sul fronte rinnovi e, a tal proposito, annuncia altre due riconferme: Paolo Schirripa e Samuel Martino. Schirripa, classe 2003, da ormai diversi anni è uno dei più forti terzini sinistri nel panorama calabrese. Velocità, tecnica e solidità in fase difensiva: anche in questa stagione, si è dimostrato una pedina fondamentale per mister Morelli con 32 presenze tra Campionato e Coppa Italia.

Martino, anche lui del 2003, con il mostro sacro Giuliani davanti diventa il "portiere di Coppa" e non sfigura affatto: 6 volte imbattuto e solo 4 goal subiti (2 nella sfortunata finale di Coppa contro il Bocale). Le 2 volte in cui è stato chiamato in causa in campionato ha risposto con altrettanti clean sheets e interventi superlativi (uno decisivo nel big match contro il Soriano). Con questi altri due rinnovi, l’Asd Sambiase conferma la volontà di puntare sui giovani talenti del nostro territorio, garantendo continuità e solidità alla propria rosa.