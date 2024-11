Selezionati i tre migliori giocatori della settimana secondo la nostra redazione. Il centrocampista della Paolana in top per la seconda volta consecutiva. A seguire il calciatore reggino e il capitano del Soriano

Cambio della guardia in vetta nel sesto turno del campionato di Eccellenza, con la Vigor Lamezia che si prende il primo posto, seppur virtuale, ma con la Reggioravagnese che ha una partita da recuperare e dunque potenzialmente prima in classifica. Troppo grande il divario tecnico tra la formazione vigorina e il Rende, come testimonia il 6-0 che non ha dato spazio alla competizione.

Nel sesto turno spicca anche la vittoria della Paolana nello scontro d'alta classifica contro la Palmese mentre il Cittanova viene raggiunta al 94' del secondo tempo da un calcio di rigore. Insomma, tanto è successo per una classifica che comincia quantomeno ad abbozzare una gerarchia.

Puntuale come ogni settimana, a corredo della giornata di campionato arriva anche il podio che premia i migliori tre giocatori del pomeriggio domenicale secondo la redazione sportiva di LaC News24 e che vede il seguente criterio: 10 punti per il primo posto, 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Sposato fa volare la Paolana e conquista il primo posto delle Top 3

Due new entry nel podio e nella classifica generale ma nessuno dei due è il vincitore della giornata. Ad aggiudicarsi il primo posto, infatti, è Andrea Sposato alla sua seconda "convocazione" consecutiva in questa speciale graduatoria. Il calciatore della Paolana, inoltre, dopo aver siglato un gol nel match di domenica scorsa in casa dell'Isola Capo Rizzuto, si ripete anche stavolta, davanti ai propri tifosi, decidendo la delicata sfida, dal sapore di play off, contro la Palmese. Il centrocampista è il più lesto a insaccare su calcio d'angolo e issare la sua squadra al terzo posto in classifica, in concomitanza con il Praia Tortora, a quota 12 punti.

A prendersi il secondo posto è un altro gol vittoria ,anche se in questo caso bisogna spostarsi a Brancaleone. Seconda vittoria consecutiva per i Leoni rossoblù che porta la firma di Matteo Violi. Il giovane gioiellino, classe 2005, sblocca infatti un match complicato e lo fa agli albori della ripresa, insaccando da due passi dopo una mischia in area di rigore.

Chiude il podio il capitano del Soriano, Piero Clasadonte, che sblocca la sfida con il San Luca grazie a un rasente dal limite dell'area dopo un batti e ribatti all'interno dell'area giallorossa.