Non c'è ancora la matematica, ma il sentore adesso è sempre più intenso: la Virtus Rosarno è a un passo dal raggiungere l'Eccellenza, mentre crolla il Gioiosa Ionica e si defila definitivamente dalla lotta al primo posto. Tanto è successo nella ventottesima giornata del campionato di Promozione B e a 180 minuti dalla fine emergono nuovi dettagli, come la corsa ai play off che accoglie altre pretendenti finora nascoste. In tutto questo panorama, e prendendo spunto dal week end dilettantistico appena concluso, ecco stilata la top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

La Deliese riscatta subito la sconfitta interna di sette giorni fa contro la capolista Virtus Rosarno piegando la resistenza del Gioiosa Ionica ed eliminandola dalla corsa al primo posto. La compagine amaranto, invece, continua a cullare un seppur difficile sogno play off. In ogni caso nel pomeriggio di Delianuova brilla l'estro di Antonio Carbone che, oltre al gol che sblocca il match, è artefice di una grossa prestazione.

Quella che adesso potrebbe seriamente puntare ai play off e che nessuno prendeva in considerazione è il San Nicola-Chiaravalle. Il club di mister Sisi fa il colpaccio in casa della Pro Pellaro e adesso è a una sola lunghezza dal quinto posto. Tra i protagonisti c'è Thiago Portesi, colui che apre il match e lo arricchisce con diverse giocate.

Terzo posto in top e conseguenti quattro punti infine per Goncalo Paulino, tra i trascinatori della vittoria del Val Gallico ai danni di un Guardavalle solo apparentemente abbordabile. Il portoghese torna e oltre alla rete confeziona anche l'assist per Gatto nel momentaneo 2-0. Per i play off il club gallicese potrebbe avere in lui un'arma in più.