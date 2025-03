Il 13enne atleta dell’Asd Crossfighters di Reggio Calabria conquista l’argento nella categoria -57kg ai campionati italiani svoltisi nella capitale. Dopo la vittoria in semifinale contro il plurititolato Amine, cede solo al campano Illiano

Il reggino Antonio Cogliandro è vice campione d’Italia di taekwondo. L’atleta della Asd Crossfighters ha vinto la medaglia d’argento nella categoria -57kg ai Campionati italiani Cadetti Cinture Nere svoltosi al Pala Tiziano di Roma.

Cogliandro, guidato dal maestro Antonio Siclari, dopo un’entuasiasmante semifinale dominata e vinta per superiorità tecnica contro l’atleta plurititolato kachakeche Mohammad Amine dell’Asd Accademia Taekwondo Modena, ha ceduto in finale all’atleta campano Salvatore Illiano dell’Asd Squadra Mediterranea di Napoli.

Il combattimento è stato avvincente e molto equilibrato. Antonio Cogliandro ha sfoderato un’altra prestazione di alto livello mettendo in seria difficoltà l’avversario. Alla fine l’atleta reggino ha dovuto cedere ma si è portato a casa un altro risultato prestigioso. Cogliandro, tredici anni, ha iniziato questa attività a soli cinque anni. Frequenta la scuola Secondaria di Primo Grado dell’istituto Comprensivo Carducci-V.da Feltre di Reggio Calabria e si allena presso la palestra Centro Posturale Aries della società Asd Crossfighters, uno dei quattro sodalizi che consentono la pratica del Taekwondo a Reggio Calabria.

In questi anni ha già conquistato traguardi significativi. Una crescita costante la sua con la conquista, nel 2018, della medaglia d’oro nel campionato interregionale di Barcellona Pozzo di Gotto e nel 2021 il titolo regionale della sua categoria a Catanzaro, salendo successivamente sul podio in altre competizioni interregionali, prima di conquistare, nel 2022, il Trofeo Coni in Toscana.

Adesso è arrivato il titolo di vice campione italiano cadetti a Roma. Significativa la presenza al Pala Tiziano del Bronzo Olimpico di Parigi 2024, Simone Alessio, che si è intrattenuto con i giovani atleti. L’azzurro ha ricordato che dieci anni prima era stato protagonista proprio dei Campionati Italiani Cadetti facendo intendere a Cogliandro e compagni che con passione e sacrifici si possono raggiungere risultati straordinari in una disciplina che sta crescendo tantissimo in Italia sia in termini di praticanti che di risultati.

In Calabria, sono circa trenta le società affiliate al Comitato regionale FITA presieduto da Giancarlo Mascaro per un totale di 1500 praticanti. Assieme ad Antonio Cogliandro sono una sessantina gli atleti iscritti nella società reggina Asd Crossfighters.