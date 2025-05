Adesso ogni tassello è al suo posto. Il campionato di Eccellenza 2024/25 è terminato, lasciando ai posteri le sfide play off e play out e, soprattutto, un'altra classifica da mandare in archivio. Definita la griglia play off, adesso il massimo campionato regionale può dirsi completo. Insieme ad esso, si congeda anche la top 3 stilata dalla redazione di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

In cima all'ultima top 3 della stagione ci va Antonio Lentini. L'attaccante del Praiatortora, infatti, è il giustiziere della Reggioravagnese che lottava per il terzo posto. Il club tirrenico, già sazio da tempo, vince per 1-0 grazie alla rete dell'ariete siciliano e condanna addirittura i reggini al sesto posto, fuori da tutto.

Sette punti per Habachi del Castrovillari, che regala ai suoi la vittoria sul Brancaleone, e si tratta di una vittoria importantissima dal momento che consente ai Lupi del Pollino di rimanere sopra l'Ardore e di disputare domenica il play out in casa, con due risultati su tre a disposizione nell'arco dei 120 minuti.

Completa il podio il portiere del Soriano, Cristian Lisi, non solo per la splendida parata sul risultato ancora in bilico (manona di istinto da posizione ravvicinata) ma per tutta l'annata disputata.