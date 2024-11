È quanto stabilito per la gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie D in programma domenica 15 settembre alle ore 16

AS Reggina 1914 comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha dato parere positivo relativamente l’apertura del settore Curva Sud in occasione della gara tra Reggina e Scafatese in programma domenica 15 settembre alle ore 16 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 2ª giornata del campionato di Serie D 2024/25.

La società ringrazia il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il delegato allo sport del Comune Giovanni Latella, la funzionaria del Settore Sport Eleonora Megale e tutti coloro i quali hanno profuso il massimo sforzo affinchè il nostro dodicesimo uomo in campo potesse essere presente a sostenere i colori amaranto.

E’ già possibile acquistare il tagliando d’ingresso on line sul portale Vivaticket e da sabato 14 settembre in tutte in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia.



I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari:

Sabato 14/09 dalle ore 15 alle ore 19

Domenica 15/09 dalle ore 11 alle ore 15

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).