La Sezione di Lamezia Terme dell'associazione italiana arbitri compie 50 anni e per l'occasione si è svolta una cerimonia nella sala del Consiglio comunale alla presenza di autorità civili e religiose. È stato un momento storico per l'associazione così come ha ricordato il presidente Gianfranco Pujia: «L'Aia è fondata sui valori di impegni, entusiasmo e soprattutto sulla passione condivisa da parte di tutti gli associati», ha affermato il presidente Aia di Lamezia.

Oltre a voler riflettere sulle tappe fondamentali che hanno contraddistinto il percorso della sezione, la serata ha visto anche il riconoscimento agli associati che si sono contraddistinti sia a livello nazionale che internazionale. Presenti insieme al presidente Carlo Pacifici, diversi componenti del comitato nazionale Aia.

Insieme al sindaco Paolo Mascaro ha portato il suo saluto anche il vescovo monsignor Serafino Parisi e tantissimi appassionati che hanno celebrato questo evento a sottolineare anche l'importanza che riveste il mondo dello sport nella realtà lametina. Nel corso della serata è stata distribuita una brochure contenente la storia e le varie tappe che in questi 50 anni ha percorso l'Aia a Lamezia Terme.