Anche per la classe arbitrale è tempo di pensare alla prossima stagione con la formazione dei ruoli arbitrali per il 2023/24. La Calabria registra cinque promozioni alla Can D: a salire di categoria sono Matteo Fede di Rossano (13 gare dirette in Eccellenza), Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria (11 sfide nella stagione regolare nel massimo torneo regionale con in più la finale di Coppa Italia), Valerio Navarino di Taurianova (13 presenze in Eccellenza), Lorenzo Notaro di Lamezia Terme (13 sfide dirette anche per lui) e Carmelo Ramundo di Paola (recordman stagionale di direzioni in Eccellenza con 14 partite). Altrettanti gli assistenti arbitrali che approdano alla Can D: Angelo Celestino di Reggio Calabria, Giovanni Gigliotti di Cosenza, Federico Luccisano di Taurianova, Raffaele Trapasso e Domenico Zappino di Vibo Valentia. Alla guida del Cra Calabria confermato Franco Longo.

Una gran bella notizia riguarda gli arbitri Gianluca Catanzaro e Felipe Salvatore Viapiana entrambi della sezione di Catanzaro: per loro arriva la promozione dalla Can D alla Can C. La stessa cosa dicasi per gli assistenti Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Giovanni Celestino di Reggio Calabria.

In merito agli osservatori arbitrali ecco la promozione di Pietro Agapito della sezione di Lamezia Terme alla Con professionisti. Promossi invece alla Con Dilettanti gli osservatori: Rocco Giovanni Portolesi di Locri, Paolo Talarico di Catanzaro e Eugenio Vetere di Crotone.

Nel calcio a 5 promozione per gli arbitri Giovanni Loprete di Catanzaro e per Pierluigi Minardi di Cosenza, i quali passano dalla Can 5 alla Can 5 Elite. Sono promossi dal Comitato Regionale alla Can 5: Francesco Azzarà di Reggio Calabria, Rolando Chiodo di Catanzaro, Maurizio Cipolla di Cosenza, Gregorio Mercurio di Catanzaro, Matteo Speziale di Cosenza e Giuseppe Suriano di Vibo Valentia. Promozione alla Con 5 per gli osservatori Francesco Carbone di Locri e Giovanni Luca Cugliandro di Reggio Calabria.