Il difensore ex Brancaleone: «Seguo il mister per il semplice motivo che so il tipo di allenatore che è e cosa pretende dai suoi giocatori. La parola d'ordine sono i 38 punti e poi si vedrà»

Sarà un Ardore nuovo quello che esordirà nel campionato di Eccellenza tra poco meno di un mese. Il club amaranto, infatti, si è rinnovato soprattutto nell'organico seguendo un mercato ben preciso e lineare ma, soprattutto, a immagine e somiglianza di mister Criaco. Il tecnico infatti non ha voluto rinunciare a qualche profilo che lui conosce bene e che potrà essere prezioso nel corso della stagione. Tra questi (oltre a Figliomeni) c'è Carmelo Nucera. L'esperto difensore, classe 1993, ha deciso di seguire il suo allenatore dopo l'esperienza al Brancaleone e dove è stato reduce, lo scorso anno, da un brillante campionato che lo ha visto essere come il giocatore di movimento rossoblù più utilizzato con 2880 minuti.

Il fattore Criaco ha fatto la differenza

Adesso il trentunenne concorrere per essere anche il faro difensivo dell'Ardore, avendo sposato la causa amaranto soprattutto per un motivo, ovvero Alberto Criaco come afferma il difensore stesso: «Seguo mister Criaco per il semplice motivo che so il tipo di allenatore che è e so cosa pretende dai suoi giocatori. Diciamo che c'è una certa intesa anche se con lui, questa intesa, devi sempre guadagnartela perché non parti mai da favorito. Sicuramente ha inciso molto il fatto che il mister sia andato ad Ardore poiché io ero indirizzato altrove e stavo per accettare altre offerte».

Un gruppo tutto nuovo

Una nuova sfida dunque che è appena iniziata e che Nucera è pronto ad affrontare, magari sulla scia d quanto fatto la scorsa stagione: «Spero di rifare la stagione che ho fatto a Brancaleone, sperando di non incappare in infortuni e altri imprevisti. Come ogni anno, infatti, l'annata è come una roulette russa dal momento che puoi anche avere i giocatori e, allo stesso tempo, fare una stagione negativa e viceversa». Come detto, un Ardore che ha cambiato fisionomia visti gli arrivi dei vari Fraga, Zelarayan, Trichilo, Morabito, Panetta, Fazzolari, Falzetta, Virgara, Battaglia, Tromba, Figliomeni e Aguero: «Siamo quasi tutti nuovi - continua - e tra compagni di squadra ci dobbiamo conoscere, anche perché dell'Ardore dello scorso anno sono rimasti davvero in pochi. Siamo comunque in buone mani perché mister Criaco sa mettere a proprio agio tutti».

Parola d'ordine: 38 punti

Non si parla di obiettivi per il momento in casa Ardore, se non di quella che è ormai diventata la parola d'ordine di Criaco, come ricorda Nucera: «L'obiettivo primario sono i 38 punti, come ormai ricorda sempre il tecnico, poi se viene qualcosa in più si vedrà, anche se lo spero onestamente. Poi si sa, in ogni stagione non è facile. Ci sono ottime squadre quest'anno come la Vigor Lamezia, il Cittanova, la Gioiese o la Palmese. Me ne scordo sicuramente qualcuna però sarà davvero avvincente».