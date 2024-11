Il campionato di Serie C maschile inizierà nel weekend del 12-13 ottobre ma c’è già grande curiosità per capire se i roster saranno più competitivi rispetto alla scorsa stagione. Sarà sicuramente un campionato vibrante quello che racchiude il meglio del panorama regionale pallavolistico. Non mancano le compagini pronte anche per un salto di qualità (come nel caso della Milani Rende) e quanti si riaffacciano alla categoria con curiosità come la Spes Praia. C’è chi invece è rimasta in categoria ben sapendo come far migliorare i giovani è quasi una sorta di primo comandamento: è il caso dell’Area Brutia Cosenza, che giocherà i match interni a Castrolibero nella palestra dell’istituto di contrada Marchesato.

La compagine rossoblù resta un punto di riferimento per l’intero movimento pallavolistico calabrese, confermando così i tanti progressi visti nel corso dei mesi scorsi. Le compagini giovanili hanno ben figurato e arrivano sempre delle ottime soddisfazioni nel registrare le chiamate dei pallavolisti alle varie rappresentative. I ragazzi cosentini, per maturare, hanno bisogno di giocare in un torneo di Serie C che ha allargato un po’ la media di età, ma registra comunque sempre una linea verde importante per l’Area Brutia.

La società del presidente Nilo Persico ha l’ambizione di ben figurare nel torneo di Serie C e crescere ulteriormente in campo, grazie anche alla guida di Francesco Perri supportato da uno staff tecnico e da una dirigenza che partecipa con grande entusiasmo alla vita pallavolistica.

La stagione 2024-2025, del resto, è lunga e bisognerà dare il massimo già partendo dalle prime giornate di campionato. L’Area Brutia esordirà in trasferta contro il Franco Tigano a Palmi il 12 ottobre, poi il 20 ottobre ci sarà la prima sfida interna affrontando il Paola. Alla terza giornata la squadra di Perri scenderà in campo nuovamente in casa contro la corazzata Arpaia Lamezia e poi avrà una trasferta dal chilometraggio… molto soft contro il Montalto al Pala Ferraro: da queste prime quattro gare arriveranno sicuramente degli spunti interessanti per valutare la crescita dei giovani silani.