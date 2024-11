Dopo la doppia sfida in Coppa Italia dilettanti, che ha visto prevalere i viola, Gioiese e Palmese si incontreranno per la terza volta in stagione, questa volta, all'ottava giornata del campionato di Eccellenza. Le emozioni, la forte rivalità, le tradizioni centenarie, si fonderanno per scaldare i cuori dei tifosi nell’attesissimo derby della piana in programma domenica alle 14:30 allo stadio “Stanganelli” di Gioia Tauro. L’impianto sarà teatro di un’autentica festa sportiva.

Sul fronte Gioiese si cercherà di risalire la china dopo una serie di prestazioni non convincenti. Nella scorsa giornata di campionato gli uomini di mister Dal Torrione sono stati sconfitti fuori casa 3-1 dall'Isola Capo Rizzuto e in settimana hanno perso l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia dilettanti 2-0 contro il San Luca. Adesso si presenta l'occasione di scrollarsi di dosso la negatività e ritrovare un nuovo spirito per affrontare meglio anche il futuro. Di sicuro, gli stimoli non mancheranno, così come l'incitamento dei passionali tifosi di casa.

La Palmese, a sua volta, avrà la possibilità di riscattarsi dopo la cocente eliminazione subita ad opera dei metaurini in Coppa Italia dilettanti. I neroverdi saranno accompagnati dai propri sostenitori, che vorranno vedere in campo undici calciatori disposti a tutto per conquistare l’agognato successo. Gli uomini di mister Zito provengono da un pareggio in casa 2-2 conseguito contro la forte ReggioRavagnese. Dopo un primo periodo titubante, per Aristoteles e compagni è giunto il momento di far vedere di che pasta sono fatti. Ed è quello che si auspica il presidente Sergi, che più volte ha sollecitato la squadra a mostrare il proprio valore.

Manca poco per conoscere chi avrà la meglio in questo braccio di ferro che dura da sempre. Tutti i riflettori domenica saranno puntati sul “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro. La vittoria, per una delle due squadre, significherà una doppia felicità.