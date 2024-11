La quarta giornata del campionato di Promozione (Girone B) è interamente intrisa di bianco/azzurro e con una squadra protagonista: il Bianco. La rampante squadra del giovane mister Loccisano batte il Caraffa in rimonta e segna nel diario sportivo personale una data storica: è in vetta alla classifica.

Il turno appena archiviato conferma inoltre la forza dello Stilomonasterace e il ritorno (tuttavia anche atteso) della Virtus Rosarno. Appuntamento settimanale di quest'anno, esclusiva di LaC News24, è il podio che premia i tre migliori giocatori della giornata: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio della quarta giornata

Un Melicucco bello in trasferta e che ha timbrato, nelle ultime due uscite, ben sei gol equamente divisi. Tra i protagonisti principali della squadra biancorossa c'è il nuovo volto e che, con il suo contributo, ha cambiato in positivo l'andazzo del Melicucco: si chiama Giuseppe Artuso. Il centrocampista è infatti stato assoluto protagonista nella trasferta contro la capolista Val Gallico, fino a quel momento a punteggio pieno. Il doppio vantaggio locale avrebbe smorzato l'entusiasmo a chiunque ma, nella ripresa, lo stesso Artuso ha prima pareggiato i conti e poi, dopo il nuovo vantaggio gallicese, si porta il pallone a casa siglando il definitivo 3-3 e uscendo imbattuti da un campo difficilissimo.

Secondo posto per uno che è ormai diventato cliente abituale di questo podio: Luis Carlos Simigliani. L'attaccante venezuelano è andato infatti ancora una volta in gol, griffando una pesantissima e storica doppietta. Pesante perché regala altri tre punti al club reggino, storica perché regala la vetta in classifica. Due gol, inoltre, che lo mandano anche in vetta alla classifica marcatori. Insomma il podio è d'obbligo.

Il podio si chiude con Angulo che ha regalato tre punti importanti alla Deliese in casa del Guardavalle e che vale l'attuale terzo posto in classifica.