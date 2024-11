Il calciatore dei giallorossi guida la speciale graduatoria con ben 11 passaggi vincenti. In salita i due rossoblù dopo gli assist forniti nel corso della sfida vinta 4-0 dai lupi in casa della Reggiana

Nella scorsa giornata di campionato il Cosenza ha conquistato 3 punti pesanti in casa della Reggiana. Nel corso del match, vinto per 4-0, sono anche arrivati altri due assist, uno a testa, per Giacomo Calò e Manuel Marras. I due calciatori del Cosenza sono nelle primissime posizioni per quel che riguarda la classifica dei passaggi vincenti nel torneo di Serie B. Una speciale graduatoria che è guidata dal giallorosso Jari Vandeputte.

Comanda Vandeputte ma dietro ecco Calò

A comandare la classifica c’è il belga Vandeputte del Catanzaro capace di regalare ai compagni ben 11 assist vincenti. Dietro l’attaccante giallorosso però sale solitario Calò. Il centrocampista del Cosenza, grazie all’assistenza per il primo gol di Forte, nel match vinto 4-0 dai lupi in casa della Reggiana, è solitario al secondo posto con ben 8 assist in valigia. Ma, dietro Vazquez della Cremonese con 7, ecco che sale anche Marras a 6, con un +1 dopo il passaggio vincente che ha indotto alla doppietta Forte. Insieme a lui a quota 6 anche Casiraghi del Sudtirol, Iovine del Como, Lepore del Lecco, Bonny del Parma e Johnsen della Cremonese.