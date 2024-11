Nella giornata di sabato 23 marzo, gli atleti del Fight Club Lamezia Terme, guidati dall'head coach Daniele Miceli, hanno dato prova delle proprie abilità al 4° Italia Open di MMA organizzato a Roma da Federkombat, ottenendo risultati di rilievo nell'ambito delle arti marziali miste.

Salvatore Ferraiuolo si è distinto conquistando l'argento nella categoria pesi massimi senior cinture bianche, nonostante un inizio sfortunato dovuto alla necessità di competere in una categoria superiore per mancanza di avversari. Bruno Pullia ha dimostrato grande determinazione superando quarti e semifinale ai punti, purtroppo costretto ad abbandonare la finale a causa di un infortunio, guadagnandosi comunque l'argento nella categoria 70kg senior cinture bianche. Andrea De Luca ha fatto il suo esordio con una vittoria nei quarti per finalizzazione, purtroppo perdendo in semifinale a causa di un errore comprensibile per la sua prima esperienza, ma ha comunque ottenuto il bronzo nei 57kg youth cinture bianche.

Anche Alessio De Luca, al suo debutto, ha dato prova di talento nonostante la sconfitta nella finale ai punti nella categoria 62kg youth cinture bianche, aggiudicandosi comunque l'argento e dimostrando potenziale per futuri successi. Luigi Ferraiuolo, debuttante anch'egli, ha superato i quarti di finale ai punti, ma ha perso in semifinale nella categoria youth assoluto 70kg, aggiudicandosi comunque il bronzo. Paolino Familiari Gaetano ha fatto incetta di successi vincendo per sottomissione nei quarti e in semifinale, e successivamente ai punti nella finale nella categoria cinture viola 77kg, portando a casa l'oro. Roberto Calimeri ha ottenuto una prestazione impeccabile vincendo sia la semifinale che la finale nella categoria assoluto pesi massimi, conquistando così l'oro e dimostrando la sua indiscussa abilità nell'arte del combattimento.