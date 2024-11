Sono arrivati da tutta Italia, l’appuntamento in calendario era uno di quelli da non perdere. Ai campionati italiani di corsa campestre c’era anche la Calabria, c’era anche la Provincia di Vibo Valentia.

VIBO VALENTIA - A rappresentarla in modo egregio, l’Atletica San Costantino Calabro, capitanata da Raffaele Mancuso. Tre gli atleti ai nastri di partenza della prestigiosa gara cross organizzata dalla Fidal. Antonio Mazzitello, Chiara Raffaele e Francesca Pancione. Posizione di tutto rispetto per Mazzitello classificatosi ventitreesimo su duecentotrentatre partecipanti. Davvero niente male per un ragazzo avvicinatosi all’atletica da pochissimo tempo. Ottima la prestazione anche delle due ragazze, la Pancione ha chiuso settantaseiesima, la Raffaele centottantesima. Risultati brillanti che vanno ad aggiungersi agli altrettanto prestigiosi, conquistati, da inizio d’anno ad oggi. Tra i più importanti: il successo ai Campionati Regionali, Provinciali e Regionali studenteschi.