C’è anche un pizzico di Calabria nei recenti campionati italiani di atletica indoor che si sono svolti ad Ancona: a trionfare nei 200 metri master 40 è stato infatti un atleta calabrese.

Ivano Nicoletti, di Santa Sofia d’Epiro (CS), si è piazzato sul gradino più alto del podio nei 200 metri dei campionati italiani master 40, davanti a Gaetano Barone (Cus Bari) ed Emilio Di Maio (Atletica Volterra). L’atleta sofiota, tesserato con l’Asd Master Atletica, si è imposto con il tempo di 23.80’’. Nei 60 metri master 40 è invece arrivato secondo, con il tempo di 7,33’’ dietro a Gaetano Barone del Cus Bari che ha vinto con 7,29’’

Classe 1979, Nicoletti è allenato dal tecnico Stefania Rustici, laureato in scienze motorie, è titolare di una palestra nel piccolo centro arbereshe in provincia di Cosenza. Per Ivano Nicoletti, quelle di Ancona non sono le prime medaglia, ma l’ennesima conferma che lo porta ad essere tra i protagonisti del panorama dell’atletica italiana master. Nel 2019, giunse al terzo posto nei 60 metri italiani master 40, mentre nel 2020 si è laureato campione italiano nei 100 metri master